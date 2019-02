Uomini e Donne, Nicolò Ferrari lascia il reality francese a due settimane dalla fine affermando che l’esperienza è stata tosta ma gli ha comunque dato molto.

Nicolò Ferrari è tornato in Italia. Una notizia che i suoi fan attendevano da tempo, come testimoniato dai numerosi commenti che sono piovuti sotto i suoi post sui social. Ebbene, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che qualche mese fa era volato negli Stati Uniti d’America, precisamente a Miami, per girare un reality show di produzione francese, è rientrato definitivamente e ufficialmente a casa, in Italia. Motivo per cui Nicolò ha approfittato di un po’ di tempo libero a disposizione per chiacchierare un po’ con i suoi follower dopo il periodo trascorso negli Stati Uniti d’America per partecipare al reality francese che si stava girando per l’appunto a Miami, città simbolo della Florida.

LEGGI ANCHE–> Uomini e Donne, trono over: Paolo se ne va con Sabrina, la reazione di Gemma

Tramite i sondaggi presenti nelle stories su Instagram, Nicolò Ferrari ha interagito quindi questo pomeriggio con i suoi fan, i quali erano molto curiosi in merito a come sia andata a finire la vicenda del giovane e bello ex corteggiatore in questo reality francese. E’ stato eliminato? Si è ritirato di sua spontanea volontà? A questi e a tanti altri quesiti ha risposto Nicolò Ferrari: “Posso dirvi che ho lasciato io per vari motivi, penso di non aver mai litigato tanto nella mia vita, la situazione era diventata insostenibile, ma comunque ci sono altri motivi. Molti avevano il quoziente intellettivo di un babbuino in coma farmacologico“.

Nicolò Ferrari lascia il reality francese: “È stata tosta”

Queste sue parole ci fanno intuire quindi che molto probabilmente non è andato tutto per il verso giusto nel reality che si stava girando Oltreoceano. C’è di più però, infatti l’ex corteggiatore ha aggiunto che l’esperienza se pur tosta gli ha dato comunque tanto, affermando di aver fatto indipendentemente un bel percorso. Molti dei suoi seguaci inoltre gli hanno chiesto se in futuro sarà possibile vedere le puntate di questo reality e Nicolò ha risposto svelando l’arcano mistero ai suoi followers. Infatti ha spiegato oggi che sul sito della rete che ha prodotto il format e il canale ufficiale di Youtube saranno caricati i vari episodi, solo una volta mandati in onda in Francia ovviamente.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Uomini e Donne allora CLICCA QUI!