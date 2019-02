I genitori di Matteo Renzi condannati agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti.

I genitori di Matteo Renzi sono stati condannati agli arresti domiciliari. La notizia è stata resa nota poco fa dall’Ansa e, i motivi per cui il padre e la madre dell’ex premier sono stati condannati, riguardano la bancarotta fraudolenta e l’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Un duro colpo per Renzi che, oltre ai suoi genitori, ha visto accusato anche un imprenditore di Campo Ligure. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia Di Finanza su ordine del gip di Firenze: i tre sarebbero stati amministratori di tre società di cui due dichiarate fallite. L’ipotesi di reato, sempre come si legge sull’Ansa, riguarda l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’ipotesi di bancarotta fraudolenta.

