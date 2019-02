Roberto Cavalli, duro attacco a Belen Rodriguez: è polemica su Instagram

Davvero sorprendente quanto avvenuto nelle ultime ore e che ha visto come protagonisti duie volti noti del mondo dello spettacolo nostrano. Da una parte il noto stilista Roberto Cavalli. Dall’altra, stavolta suo malgrado, la bellissima modella sudamericana Belen Rodriguez. Il primo, infatti, tramite Instagram, ha sferrato un attacco non da poco all’argentina utilizzando non proprio frasi carine o di circostanza.

Non si tratta del primo caso del genere. Anche qualche tempo fa, infatti, aveva pesantemente offeso, sempre su Instagram, Chiara Ferragni, ed ora è partito all’attacco offendendo seriamente la modella argentina sotto un suo post con un commento al veleno.

Belen Rodriguez, che attacco di Roberto Cavalli

Anche in passato non le aveva mandate a dire a Belen, ma stavolta pare aver affondato davvero un colpo molto duro. L’ha, infatti, presa di mira nella sua persona nel vero senso delle parole e si è trattato di parole che non è lecito attendersi da una persona che gode di tanta fama e, soprattutto di tanta popolarità. E’ lecito attendersi che nelle prossime ore possa arrivare un chiarimento tra i due. O almeno è lecito sperare che ciò accadrà.