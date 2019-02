Scelta Lorenzo Uomini e Donne: il tronista ha scelto Claudia Dionigi?

Arrivano degli spoiler piuttosto succosi in merito alla scelta di Lorenzo Riccardi del Trono Classico. La scelta della tronista Teresa Langella andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 e pare che la sua decisione abbiamo lasciato il pubblico sgomento. Non sarà quindi Andrea Dal Corso il prescelto? Ancora non si sa. Le registrazioni stanno andando avanti senza pubblico quindi è difficile riuscire a carpire delle reali anticipazioni, eppure qualcosa comincia a trapelare, soprattutto per quanto riguarda le scelta di Lorenzo.

Leggi anche: Uomini e Donne, Giulia De Lellis svela un dettaglio sulla scelta di Lorenzo Riccardi

Uomini e Donne, oggi la registrazione della scelta di Lorenzo

Secondo quanto riporta Gossip e Tv, infatti, Lorenzo tra Giulia e Claudia avrebbe scelto proprio quest’ultima. Si tratta di notizie da prendere ovviamente con il beneficio del dubbio perché non essendoci il pubblico ad assistere alle registrazioni ci si basa solo su rumors e voci di corridoio. Eppure pare che Lorenzo, dopo mesi e mesi di confusione, abbia deciso che la donna che fa per lui è proprio Claudia Dionigi. La registrazione della scelta avverrà questa sera, 12 febbraio 2019 e tra gli ospiti invitati speriamo di riuscire a carpire qualche informazione in più a quanto deciso da Lorenzo.

Lorenzo sceglie Claudia?

Secondo Il Vicolo delle News, Lorenzo e Claudia hanno trascorso dei giorni piuttosto difficili nella villa e sembra anche che il tronista abbia deciso di lasciare la casa con lei e Giulia prima del tempo. Questo potrebbe far pensare che la decisione di Lorenzo verta su Giulia e invece proprio dentro la casa dev’essere successo qualcosa che ha fatto scattare in Lorenzo Riccardi la voglia di scegliere una delle due, Claudia in questo caso. Nei prossimi giorni comunque monitoreremo i social per vedere di trovare qualche informazione e gossip interessante proprio sulla scelta di Lorenzo che sarà registrata questa sera. Come abbiamo detto non c’è il pubblico, ma magari nelle storie o video degli ospiti ci sarà qualche indizio utilissimo per capire cosa avrà deciso di fare il bel Lorenzo alla fine del suo trono.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Uomini e Donne allora CLICCA QUI!