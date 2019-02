Stefano Sala si è rimesso con Dasha? In risposta ai tanti gossip il modello ha risposto bruscamente su Instagram.

Stefano Sala e Dasha stanno vivendo un ritorno di fiamma? È quello che sembra nelle ultime ore. Infatti il bel concorrenti del Grande Fratello vip avrebbe deciso di riprovare a riallacciare i rapporti con la sua fidanzata Dasha.

Stefano Sala, Dasha e Benedetta Mazza: la risposta su Instagram

Quando era interno della casa del Grande Fratello nonostante la forte attrazione chimica palese tra lui e Benedetta Mazza, Stefano dichiarò di aver sempre voluto soltanto la sua fidanzata. Una volta finito il programma però la storia d’amore tra lui e Dasha è terminata e inizialmente Stefano aveva iniziato a frequentare Benedetta. Tuttavia, segnali palesi di amore tra i due non ce ne sono stati. Almeno non di quelli pubblicati sui social. Secondo Il Vicolo delle news però non saper niente di Stefano e Dasha non significa che tra loro non ci sia qualcosa. Infatti ci sono diversi indizi che fanno pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. Stefano dal canto suo in un commento su Instagram ha scritto: “La vita privata non è sui social..non mi va di sbandierare tutto quello che faccio”.

Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme?

Prima di tutto Stefano sul suo profilo Instagram ha ripreso a seguire la fidanzata e pare che i due abbiano anche trascorso dei giorni insieme. Niente da fare quindi per la povera Benedetta Mazza che è rimasta a bocca asciutta. Stefano e Dasha sono quindi ancora molto legati, ma non si sa ancora precisamente sul serio in che forma e in che modo. Sicuramente tra lui e Benedetta c’è una forte amicizia che non svanirà ma allo stesso tempo il rapporto che c’è tra lui e Dasha sembra essere riuscito a superare ancora una volta ogni tipo di difficoltà.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Vieni da Me CLICCA QUI!.