Lorenzo Riccardi, il tronista fa la sua comparsa nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne e rivela a Maria De Filippi le sue paure.

Mancano solo 3 giorni alla scelta di Lorenzo Riccardi ma è difficile sentira la sua mancanza soprattutto quando improvvisamente fa la sua comparsa nella puntata del Trono Over, trasmessa oggi su Canale 5. Il simpatico tronista di Uomini e Donne arriva con il trono tra le mani affermando di non essere ancora pronto. Infatti alla frase della presentatrice, Maria De Filippi: “Lo sai che devi andare là” – riferendosi alla location per la scelta tra le due corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia – il tronista risponde scherzando: “No, non ci vado”.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: Lorenzo ha scelto proprio lei/L’indiscrezione

Trono Over, Lorenzo Riccardi rivela: “La mia paura più grande…”

All’interno della puntata del Trono Over, Riccardi rivela di avere troppa paura della scelta e replica affermando: “No non ci vado, è da quando me ne sono andato che non dormo la notte”. Ma non finisce qui, rivela infatti da cosa è dipesa questa sua grande paura: “La mia paura più grande non è la villa. Quella è una passeggiata, è bello andare lì. Il problema è la scelta. Proprio quando dovevo venire io, dovevano uscire fuori queste innovazioni”. La sua lamentela infatti è rivolta alla puntata straordinaria dedicata completamente alla scelta dei tronisti di quest’anno e che viene trasmessa in prima serata su Canale 5. In maniera scherzosa inoltre il tronista aggiunge e fa una richiesta a Maria: “Scelgo solo se vieni anche tu al castello a dire di no a una delle due corteggiatrici”. La De Filippi però risponde che lei non potrà esserci e procede nell’intervista chiedendo al tronista se alla scelta sarà presente anche sua nonna, a cui lui è molto legato. Lorenzo risponde che tuttavia molto probabilmente non ci sarà, poiché altrimenti dovrebbe passare la notte con lei.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Uomini e Donne allora CLICCA QUI!