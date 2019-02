Uomini e Donne, Paolo va via con Sabrina: sorprendete la reazione di Gemma

Tra i principali protagonisti del trono Over del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” non si può non annoverare Gemma Galgani. Da tempo, infatti, sta raccogliendo sempre più consensi e fama a causa, o per merito, della sua vis polemica, dei suoi scontri con un altro caratterino come Tina Cipollari e per i suoi comportamenti sempre sopra le righe. L’ultimo episodio l’ha vista protagonista di un siparietto con Paolo.

L’uomo, entrato in trasmissione per corteggiare lei, dopo il suo rifiuto decise di restare per continuare a cercare l’amore della sua vita. Ed ora pare averlo trovato, dal momento che ha deciso di uscire dal programma con Sabrina con una vera e propria dichiarazione d’amore: “Voglio uscire e vivere la nostra storia, ti amo”.

Uomini e Donne, Paolo via con Sabrina: la reazione di Gemma

La scelta di Paolo di uscire dal trono Over in compagnia di Sabrina, nonostante tutto, non ha lasciato indifferente Gemma. La donna, infatti, si è detta meravigliata e delusa da questa decisione perché si aspettava un atteggiamento differente da parte dell’uomo. Ad intervenire, poi, è Gianni, che si dichiara a sua volta sorpreso: “Non me l’aspettavo da te, l’hai scaricato tu! Ricordalo…” Insomma, soliti screzi da “Uomini e Donne”. Al di là di tutto, il momento più esilarante di Gemma resta quello quando Tina le tirò su il vestito.