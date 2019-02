Vasco Rossi vittima di una truffa di diamanti: indagini su 5 banche

La rock star Vasco Rossi sembra essere stato raggirato. Da quanto è emerso, infatti, da un’indagine della Procura di Milano, il cantante milanese sarebbe stato vittima di una truffa di diamanti. Nell’indagine, coordinata da Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco, risultano essere indagate circa 5 banche. Tra l’altro anche molto conosciute in Italia. Ma non solo. Perché, su ordine del gip Natalia Imarisio, proprio nella giornata di oggi, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di circa 700 milioni di euro. Insomma, una somma davvero molto corposa. Tra l’altro le accuse sono davvero pesanti. Si tratterebbe, infatti, di truffa, di antiriciclaggio. Ed, addirittura, anche di corruzione tra privati.

Secondo l’accusa, quindi, le due società, colpevoli di tale truffa, avrebbero fatto comprare sia ad investitori che risparmiatori dei oggetti di valore con dei prezzi davvero esorbitanti. Naturalmente, mediante false quotazioni sui giornali. Proprio per questo motivo quindi, c’entrerebbero in questo giro anche le banche. Esse, infatti, avrebbero avuto un ruolo di intermediazione tra clienti e società. Le vittime ne sono davvero tante. Se ne contano, infatti, circa un centinaio. E, come detto precedentemente, figura anche il nome di Vasco Rossi sarebbe stato truffato di circa 2,5 milioni di euro. Ma non sarebbe affatto l’unico. Ci sarebbero, infatti, tantissimi altri Vip che rientrano nella lista dei malcapitati. In primis, l’industriale Diana Bracco. Ma non solo. Anche Federica Panicucci e la showgirl Simona Tagli sembrerebbero essere tra i nomi delle vittime. La conduttrice di Mattino Cinque, infatti, sarebbe stata truffata di circa 54 milioni di euro. A differenza di Simona. La quale, invece, è stata truffata di circa 29 milioni di euro.