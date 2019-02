Vieri e Costanza Caracciolo, splendida notizia: è ufficiale, ci sono le prove

Si tratta di un periodo anche abbastanza lungo davvero molto felice per la coppia composta da due VIP a dir poco eccellenti. Da una parte uno dei più grandi centravanti della storia del calcio italiano, dall’altro una delle show girl più amate, dotate ed apprezzate dell’orizzonte televisivo nostrano. I due, di recente, hanno avuto una splendida figlia che hanno chiamato Stella, nata nel novembre del 2018 e da tempo si vocifera della loro volontà di convolare a nozze.

I due, per amor del vero, hanno più volte confermato queste indiscrezioni, ma per il resto hanno fino a questo momento preferito il silenzio ai grandi annunci. Ad anticiparli, in tal senso, è stato per “Di più TV”.

Vieri e Costanza Caracciolo, ora è ufficiale

Il noto rotocalco, infatti, ha pubblicato delle foto che mostrano chiaramente quelle che sono le pubblicazioni di nozze presenti nel comune di Milano. Stando a quanto riportato dalla nota rivista, c’è già una data ben precisa. Il matrimonio tra i due, infatti, dovrebbe essere officiato già nella prossima estate in Sicilia, terra dove la bellissima ex Velina è nata. Insomma, ci siamo: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono pronti per il grande passo! I fan non vedono l’ora, cresce l’attesa! Un modo, questo, anche per spegnere definitivamente alcune polemiche nate sui social.