Alba Parietti caos su Instagram: è successo dopo il suo post sulle donne

Alba Parietti, è caos sul suo profilo Instagram, esplode la polemica dopo il suo post social in difesa delle competenze delle donne.

Alba Parietti questa volta si è veramente arrabbiata. L’opinionista televisiva dell’Isola dei Famosi poche ore fa è stata coinvolta in un acceso confronto con alcuni suoi followers di Instagram. Tutto è nato da una pubblicazione che Alba ha fatto sul suo profilo qualche ora fa. La Parietti ha infatti postato alcune copertine datate del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui lei era protagonista. Come didascalia ad una di queste foto la Parietti ha poi sottolineato il grandissimo successo ottenuto nel 1994. In quell’occasione Alba presentava un programma televisivo incentrato sul calcio, ovvero Serate Mondiali. La Parietti con questo post ha dunque voluto mandare un chiaro messaggio: le donne sono perfettamente in grado di discutere di argomenti calcistici al pari degli uomini. Queste parole non sono casuali ma si agganciano alla polemica che si è sollevata in seguito alle dichiarazioni di Fulvio Collovati domenica scorsa a Quelli che il Calcio. L’ex calciatore infatti aveva dichiarato: “Quando una donna parla di tattica mi viene il voltastomaco”. La polemica però non si chiude con il post della Parietti, ma viene alimentata dai commenti non proprio carini che l’opinionista tv ha ricevuto sotto il suo post.

Alba Parietti, caos su Instagram: “Noi donne facciamo rabbia…”

La didascalia posta da Alba Parietti sotto la foto della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni datata 1994, recita queste parole: “Era il 1994 , ero la presentatrice di Serate Mondiali che fu in assoluto il programma più visto dell’anno con ascolti che superarono persino il festival di Sanremo. Forse noi donne facciamo rabbia perché quando facciamo qualcosa la facciamo meglio? Viva la nazionale femminile di calcio italiana e viva le tifose e le commentatrici”. A queste parole sono susseguiti una serie di commenti di alcuni followers della Parietti che sono stati tutto fuorché gentili. Alcuni seguaci dell’opinionista dell’Isola dei Famosi infatti si sono dati al libero insulto. Ma Alba non ci sta e replica così ad uno di loro: “Sei un c**** e non puoi finire perché non hai mai neppure cominciato”. Ancora, a chi la accusa di aver esagerato nel descrivere il successo della trasmissione, Alba replica: “Esattamente così è stato. Basta controllare prima di dire ca***, mio rognosetto sfig**. Infatti facevo tutto e continuo dopo trent’anni, ignorante”. Insomma un pomeriggio per niente tranquillo sui social di Alba Parietti.