Alessia Marcuzzi Le Iene, abito trasparente: si vede tutto!

Stasera, 20 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, condotto dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Come sempre, la puntata di stasera sarà davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato di un presunto tradimento da parte della moglie di Riccardo Fogli. Quindi, ovviamente, i riflettori di stasera saranno puntati su questa vicenda. Ma non solo. Perché ovviamente, un discorso a parte meriterà l’outfit della nostra bella conduttrice. Proprio a tal proposito dobbiamo ammettere che Alessia non ha mai deluso le nostre aspettative. Sin, infatti, dalla prima puntata ha letteralmente stupito tutti. Tuttavia, però, prima di pensare a ciò che indosserà stasera, vale la pensa, invece, commentare ciò che ha indossato a Le Iene Show di ieri sera.

Anche ieri sera, quindi, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show. A condurre l’appuntamento del martedì ci sono, come sempre, Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. Bisogna ammettere che ieri più di sempre è stata una puntata ricca di servizi davvero interessanti ed incredibili. Impossibile, infatti, non citare le interviste di Giulia Golia nell’ambito del caso Vannini. Tuttavia, però, ciò che ci hai lasciato ulteriormente a bocca aperta è il vestito indossato dalla Marcuzzi. La conduttrice, infatti, si è presentata in puntata con un delizioso abitino bianco. Da come si può vedere dalla foto, percepiamo che il materiale del vestito sia raso puro. Ovviamente, però, non è questo che ci incanta. Bensì un altro piccolo dettaglio. L’abito è trasparente. Tanto da mostrare anche un po’ di biancheria intima. Insomma, come sempre la nostra Alessia è impeccabile. Tra l’altro, oseremmo dire che questo look un po’ da sposina è stato approvato. Voi che ne pensate?