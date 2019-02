L’Amica Geniale 2: Port’Alba diventa si trasforma in un set della serie che ha appassionato milioni di telespettatori.

Il centro storico di Napoli torna ad essere protagonista della seguitissima serie tv di Rai 1, L’Amica Geniale. Per quattro o cinque giorni, infatti, Port’Alba sarà il nuovo set della serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante che ha conquistato il pubblico, non solo partenopeo. La meravigliosa stradina dedicata ai libri sarà teatro del set presumibilmente tra l’ultima settimana di Aprile e inizio Maggio, come fanno sapere dalla II Municipalità partenopea.

L’Amica Geniale 2, la storica Port’Alba diventa set della serie di successo

Sarà proprio a Port’Alba che Lenù, una delle protagoniste della serie, otterrà il suo primo impiego estivo come aiutante di un libraio. Da qui partirà la sua passione per i libri, che crescerà sempre più fino a trasformarla in una scrittrice di successo.Ma non tutti sono entusiasti per la notizia.Se da un lato alcuni commercianti sono felici di “prendersi una pausa” in attesa della fine delle riprese, altri lo sono di meno. Un esempio è Antonio Borriello, proprietario di una tabaccheria: “Se chiudo senza il giusto preavviso rischio una multa e poi è anche un danno economico. Per una giornata di chiusura non basterebbero meno di 500 euro. In ogni caso, aspettiamo il contratto.”

