Andrea Dal Corso, è stato accusato anche dalla sua ex fidanzata, Martina Sebastiani, in seguito al “no” alla scelta della tronista Teresa Langella.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso, ha suscitato polemiche ed ha ricevuto tantissime critiche in seguito alla decisione di dire “no” alla tronista Teresa Langella, che aveva deciso di uscire con lui dal programma.

Il popolo del web affezionato al programma Uomini e Donne si è rivoltato contro Andrea Dal Corso sul profilo Instagram dell’ex corteggiatore. Il bel giovane dagli occhi azzurri dopo la messa in onda della puntata Uomini e Donne – La scelta, si è chiuso nel silenzio più assoluto. Qualche giorno fa ha poi chiesto, tramite una Instagram Story, di poter vedere la tronista per confrontarsi: il programma, durante la scelta, non gliel’aveva permesso.

Andrea Dal Corso accusato dall’ex, il messaggio

Andrea Dal Corso è stato letteralmente invaso da una pioggia di critiche sul web per aver dato un “no” a Teresa Langella che lo aveva scelto. Contro di lui si è scagliata anche la sua ex fidanzata, Martina Sebastiani, conosciuta nel villaggio di Temptation Island. Per Andrea, Martina ha chiuso la storia con l’allora fidanzato ed aveva iniziato, già nel corso del programma, una nuova relazione. I due sono durati, però, pochi mesi.

Martina Sebastiani ha accusato Andrea Dal Corso tramite il suo profilo Instagram, dopo la messa in onda di Uomini e Donne-La scelta, in cui ha visto Andrea rinunciare a Teresa Langella.

“Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno di un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne”: è questo il messaggio di Martina Sebastiani rivolto ad Andrea Dal Corso.

Martina ha poi risposto ad un utente che la accusava di aver usato Andrea per diventare famosa scrivendo:

“Se non gli avessi dato importanza a quest’ora stava dove stanno tutti gli altri: a casa! Che poi non sarebbe stato neanche male, visti i risultati”.

