Dopo la fine della relazione con Belen Rogriguez, Andrea Iannone si è fidanzato. Ecco chi è la nuova fiamma del motociclista. Il centauro Andrea Iannone, dopo la lunga storia d’amore con la modella e showgirl Belen Rodriguez, ha ritrovato il sorriso e si è fidanzato con una bellissima modella.

Il settimanale Chi fa sapere che la nuova conquista di Iannone è la modella Andreea Sasu, ex fidanzata dello stilista Philipp Plein. Sono passati quasi cinque mesi da quando Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono lasciati: il motociclista è rimasto single per alcuni mesi per archiviare definitivamente la sua storia d’amore con la showgirl argentina. Andrea pare essere pronto ora ad una nuova relazione ed ecco che spunta il nome della sua nuova fiamma.

Andrea Iannone e Andreea Sasu si fanno vedere poco insieme: nascondono la loro storia d’amore tra la Svizzera, dove il motociclista ha una casa, e Montecarlo. Due giorni fa Iannone pubblicò una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostrava in auto con una ragazza misteriosa al suo fianco. Il bel motociclista ha lasciato il popolo del web curioso di sapere chi fosse quella splendida giovane. A svelare la sua identità è stato il magazine Chi.

Andrea Iannone, svelata l’identità della sua nuova fidanzata

La nuova fidanzata di Andrea Iannone si chiama Andreea Sasu: modella rumena, conosciuta per aver frequentato il noto stilista Philipp Plein. La modella in alcune interviste si è descritta come una donna testarda, sensuale e romantica. Il motociclista avrà iniziato un altro capitolo della sua vita con la sua nuova fidanzata rumena?

G.M.