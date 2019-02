Chi è Andreea Sasu, nuova fiamma di Andrea Iannone: lavoro e vita privata.

La recente notizia di un nuovo flirt di Andrea Iannone ha fin da subito suscitato la curiosità degli appassionati del gossip. Dopo la storia con Belen Rodriguez, il motociclista è pronto a voltare pagina. Pare sia Andreea Sasu colei che è riuscita a fare breccia nel cuore di Iannone, riuscendo addirittura a prendere il posto della Rodriguez. Nata il 27 marzo del 1991, Andreea ha sempre sognato di diventare una modella professionista, proprio per questo all’età di 20 anni ha deciso di lasciare la Romania, per trovare fortuna in Italia ed avere successo nel mondo della moda. In Romania ha studiato marketing e pubblicità ma la sua determinazione l’ha spinta a trasferirsi a Milano per la realizzazione del suo sogno di modella. Bhe sembra proprio che la bella Sasu ci sia proprio riuscita. Ad oggi, infatti, la modella si divide tra la sua professione e il suo sport preferito, ovvero kick boxing. Al mondo della tv Andreea non è molto nota, in quanto ha deciso di dedicarsi completamente alla moda. Nel 2016, però, la modella ha partecipato come tentatrice al programma Temptation Island, una breve parentesi in cui è riuscita a farsi ben notare per il suo fisico mozzafiato.

Andreea Sasu, i suoi amori precedenti

Ad oggi pare che Andreea sia pronta a lanciarsi in una nuova storia accanto al motociclista Andrea Iannone. Non è la prima volta che la modella è sotto i riflettori degli amanti del gossip. Molto chiacchierata, infatti, è stata la sua storia con lo stilista Philipp Plein, una storia condivisa quotidianamente con i loro followers. Una relazione apparentemente tranquilla se non fosse stato per il fango gettato sulla modella dall’ex Gerry Scarpone, il quale in alcune interviste avrebbe definito la ragazza come una donna amante del denaro e disposta a tutto pur di avere un determinato stile di vita. Accuse diffamanti provenienti sicuramente da un uomo ferito e risentito per la fine di una storia importante. Ciò che è sicuro è che la bella modella continuerà a far parlare di sé, soprattutto ora che condivide la sua vita con il famoso motociclista Andrea Iannone.