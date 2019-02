Champions League streaming: come seguire le gare di stasera, no roja directa

Il mondo del grande calcio non si ferma mai e continua ad offrire degli spunti interessanti, soprattutto per gli appassionati di questa disciplina sportiva. Stasera torna l’appuntamento con la competizione più blasonata al mondo che propone due gare tutte da vivere ed al cardiopalma. Si tratta di Schalke 04 vs Manchester City e del testa a testa a dir poco da urlo tra l’Atletico Madrid e la Juventus nella straordinaria cornice del Wanda Metropolitano.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva giorno per giorno, con un riferimento particolare al mondo del calcio ed alla UEFA Champions League in maniera specifica, allora CLICCA QUI!

Come detto, sono due gare che promettono davvero fuoco e fiamme, con il confronto tra i colchoneros ed i bianconeri che in molti hanno giudicato come una sorta di finale anticipata per il valore delle due squadre.

Champions League in streaming ed in televisione

Schalke 04 vs Manchester City ed Atletico Madrid vs Juventus saranno entrambe trasmesse in esclusiva sui canali di Sky Sport. Attenzione, però, dal momento che la gara che vedrà i bianconeri di scena al Wanda Metropolitano di Madrid potrà essere seguita anche in chiaro su RAI 1. Inoltre, potrai anche seguirla in streaming, sia su Sky Go che su RaiPlay. Insomma, sono davvero tanti e di altissimo livello gli strumenti che vengono offerti per seguire queste due gare. Buon divertimento, dunque, con lo spettacolo del grande calcio. Una valida alternativa a dir poco ai film in programma per stasera.