Chiara Ferragni, parole al veleno su Leone: la risposta dell’influencer spiazza tutti

Ieri è stato davvero un giorno speciale per Chiara Ferragni e Fedez. Il loro piccolo Leone, infatti, ha compiuto undici mesi. Ed, infatti, per tutto il giorno ci sono stati dei veri e proprio festeggiamenti. Se, però, sul profilo di Fedez, il piccolo Leone appare con una fetta biscottata mordicchiata. Sul profilo di Chiara appare, invece, con una bella fetta di torta di compleanno. Peccato, però, per i commenti al veleno posti sotto la foto dell’influencer. È anche vero che Chiara è abituata a questi commenti spiacevoli sotto i suoi scatti, ma prendere di mira un neonato sembra davvero assurdo. Tuttavia, però, la risposta della fashion blogger non è affatto tardata.

È capitato più volte, infatti, che Chiara rispondesse a dei commenti sui social. D’altra parte, si sa, è un personaggio pubblico. E come tale, deve sottoporsi sia ai commenti positivi che negativi. Ovviamente, però, è assolutamente impensabile che venga presa di mira un neonato. Eppure, però, è quello che è successo ieri. Chiara, infatti, per festeggiare gli 11 mesi del suo piccolo, ha pubblicato un tenero scatto con lui. Tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento per la bellezza e la dolcezza del piccolo. Tuttavia, però, non sono mancati i messaggi al veleno. Ed, in particolare, uno. “Metti il botox anche lui”, scrive l’utente su Instagram. Immediata e velenosa, com’è giusto che sia, è stata la risposta di Chiara. “Io non lo uso, ma faccio un ordine speciale per te”, scrive. Insomma, come sempre l’influencer è stata impeccabile. Una risposta davvero “minimal”, ma ricca di significato.