Bufera Emma Marrone: accade subito dopo il suo “Aprite i porti”

Emma Marrone, scoppia la polemica dopo la sua frase pronunciata ad un concerto “Aprite i porti”.

Emma Marrone, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbe preso una posizione decisa per quel che concerne la questione immigrazione. Più testate infatti hanno riportato quanto accaduto durante il suo ultimo concerto del 18 febbraio al Palasele di Eboli. In quella occasione la cantante, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, avrebbe urlato al suo pubblico durante il suo show questa frase: “Aprite i porti”. A queste parole i fan presenti al concerto hanno risposto con un grande boato di approvazione. Approvazione che però non è arrivata, almeno non del tutto, da parte del popolo dei social che si è esposto negativamente sull’accaduto. Prima di snocciolare la vicenda, bisogna sottolineare che Emma non ha esplicitato nessuna posizione politica, ma ha soltanto confermato il suo pensiero in merito ad una questione che è oramai di interesse comune.

Emma Marrone al suo concerto: “Aprite i porti”. Arriva la reazione dai social

Un concerto quello ad Eboli che il pubblico non dimenticherà facilmente. Emma si è sempre contraddistinta per essere ancor prima che una interprete, una artista che vuole lanciare dei messaggi ed ancora una volta lo ha fatto a suo modo, su un palco tra i suoi fan. Infatti al suo concerto al Palasele la Marrone ha toccato tante tematiche di interesse sociale. Dall’omofobia, passando per la violenza sulle donne. La frase “Aprite i porti” riecheggia forte ed arriva fino al mondo dei social, in particolar modo sul profilo ufficiale Facebook di Emma Marrone. La cantante, poche ore fa, ha postato una sua foto in cui pubblicizza la raccolta fondi per l’associazione Umberto Veronesi. Proprio sotto questa foto, moltissimi utenti hanno scatenato una cascata di insulti e commenti negativi in merito alla vicenda dei porti aperti. Emma non ha risposto a nessuno di essi, squalificando così, di fatto, gli insulti. Ecco alcuni dei commenti: “Aprite i porti! Tanto a te che c*** te frega in banca sei serena, hai casa, lavoro”. Ancora: “Tira fuori tu i soldi per mantenerli.Apri le porte di casa tua. Intelligentona”.