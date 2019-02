Estrazione Million Day oggi 20 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Il motivo per il quale il mondo del Million Day ogni giorno attira milioni e milioni di fan non è molto difficile da intuire. Si tratta, infatti, di una lotteria che in maniera del tutto inevitabile desta interesse. Sorprende in maniera del tutto inevitabile il fatto che è molto stimolante, ed inoltre non si può sottovalutare il fatto che, trattandosi di un appuntamento quotidiano, ci sono sempre nuovi stimoli per tentare la fortuna. Anche quest’oggi, dunque, dopo l’estrazione di ieri 19 febbraio, torna l’appuntamento con questa lotteria. Andiamo a scoprire insieme la combinazione di cinque numeri vincenti.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 20 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 1-3-22-39-54

Estrazione Million Day oggi 20 febbraio | Come si gioca

Si tratta di una lotteria anche molto facile, con un formato snello e che allo stesso tempo rappresenta una vera manna dal cielo per tutti gli amanti del gioco d’azzardo. In palio c’è un milione di euro per tutti i biglietti vincenti. Per prender parte a questo gioco, dovrai acquistare prima delle 19.00 un biglietto al costo di 1 € e scegliere la combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55.

Estrazione Million Day oggi 20 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, per ovvie ragioni, di collocare sempre il divertimento al primo posto, dal momento che il demone del gioco è sempre dietro l’angolo ed è un fattore assolutamente da non sottovalutare e da non prendere con leggerezza.