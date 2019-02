L’ex modella brasiliana, Fernanda Lessa, si racconta senza censure al settimanale Chi rivelando alcuni problemi affrontati che l’hanno portata all’uso di droghe.

L’ex modella brasiliana Fernanda Lessa rilascia un’intervista scioccante al settimanale Chi ma il suo intento è quello di salvare o aiutare chi sta vivendo i suoi stessi problemi. Per anni è stata una della modelle più ricercate, ha lavorato come dj ed è stata anche conduttrice televisiva ma di quei periodi ricorda soltanto come la sua vita fosse frenetica. Non aveva tempo per nulla, si sentiva molto sotto pressione, rivelando infatti come anche la moda abbia stravolto tutto. Ed è proprio in quel contesto che l’ex modella ha rivelato di aver iniziato a fare abuso di droghe. “La moda? La odio. Pippavi per dimagrire […] per non mangiare e andai in palestra per sudare” queste le parole sofferte e utilizzate da Fernanda per descrivere uno dei suoi più grandi momenti bui all’interno del mondo della moda.

Fernanda Lessa rivelazione shock: “Facevo uso di droga per dimagrire”

Con queste parole che l’ex modella ha scelto di utilizzare e per sua scelta di non censurare, cerca di arrivare a persone con problemi simili, che come lei si sono trovate nell’inferno ma che sono alla ricerca di un modo per risalire. Aggiunge e parla della sua vita frenetica di quando viaggiava e guadagnava tantissimo ma anche con tutto questo sfarzo la sua vita era ridotta tutta alle droghe e alla palestra: “Per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti”. Tuttavia il problema dell’alcolismo non è stato così semplice da superare: “Dalla cocaina ne sono uscita sopo la moda, l’alcool mi ha fregato la vita. […] Alcolista, purtroppo, rimani sempre”. Ad oggi, però, Fernanda Lessa può dire finalmente al mondo di avercela fatta e di aver superato l’orribile periodo che l’ha vista coinvolta sia nella droga che nell’alcool. Il momento preciso della svolta che le ha permesso di lasciarsi tutto alle spalle, è stata la nascita della prima figlia, Ira Marie. In quel momento ha capito che doveva andare oltre e doveva assolutamente sui suoi terribili demoni.

