Giulia Provvedi bikini da capogiro: la foto social che fa impazzire i fan

Giulia provvedi bikini da capogiro sui Instagram, arriva la foto social che fa impazzire i fan.

Una bellezza che ti rapisce, unica, particolare. Di quelle che è difficile non notare. Stiamo parlando di Giulia e Silvia Provvedi, in arte le Donatella. La loro bellezza affiancata alla simpatia e a due caratteri forti le rendono molto apprezzate dai fan. Dopo la partecipazione di qualche anno fa all’Isola dei Famosi, per le gemelline arriva la consacrazione definitiva con la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In questa occasione le Donatella hanno potuto esprimere la loro personalità sotto gli occhi attenti dei telespettatori. Le due gemelline, così, in poco tempo sono diventate delle vere e proprie reginette dei social. Seguitissimo è il loro profilo Instagram ledonatellaoffcial che vanta quasi un milione di seguaci. Un numero che ogni giorno non cessa di crescere. E’ proprio attraverso i social che Silvia e Giulia tengono costantemente aggiornati i loro fan con scatti fotografici davvero da capogiro. Oggi arriva l’ultimo che vede come protagonista Giulia, la sorellina bionda del duo.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle novità legate alle Donatella allora CLICCA QUI

Giulia Provvedi, bikini mozzafiato per la bionda sorellina delle Donatella

Per vedere altre foto di Giulia Provvedi —> CLICCA QUI

Poche ore fa sul profilo Instagram ufficiale delle Donatella è stata caricata una foto che in poco tempo ha attirato l’attenzione dei fan. La foto in questione è un auto-scatto che ritrae Giulia, la sorellina bionda del duo. Fin qui nulla di particolare, non fosse altro per il fatto che la bella cantante è stata fotografata con in dosso soltanto un costume. Con questo costume le curve della bella Giulia vengono esaltate in modo eccezionale. Inutile dire che in pochissimo tempo la foto è stata inondata da like e commenti di apprezzamento per il corpo scolpito della Provvedi che sotto alla foto scrive queste parole: “SUMMER VIBES. E se vi dicessimo SINGOLO ESTIVO?! Le donaz stanno tornando.. SIETE PRONTI?

Ci sposteremo da Nord a Sud per venirvi ad incontrare tutti!!! Scriveteci qui sotto la vostra città! Passeremo anche da voi”. Insomma, l’estate sta arrivando e le Donatella stanno tornando.

Leggi anche —> Silvia Provvedi sorprende tutti, nuovo look per la cantante