La bellissima showgirl Michelle Hunziker ha spiegato perché ha abbandonato il programma televisivo “Adrian”.

Michelle Hunziker, conduttrice televisiva ed ex modella, ha deciso di abbandonare il programma di Adriano Celentano, “Adrian”. Ne ha parlato durante un’intervista al Corriere della Sera ed ha spiegato perché ha deciso di abbandonare la trasmissione del noto cantante.

La showgirl si è confessata al giornale spiegando che ci aveva creduto in quel progetto e che le dispiace per Mediaset. “È stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare”, ha spiegato Michelle.

Michelle Hunziker ha reso noto che al programma, secondo la sua opinione, è mancata una logistica. Ha raccontato che gli artisti ospiti aspettavano per ore l’arrivo di Celentano e che nessuno sapeva cosa fare.

Michelle Hunziker lascia “Adrian”, il motivo

Michelle Hunziker ha abbandonato la trasmissione del cantante Adriano Celentano, “Adrian”, per ragioni etiche. Ha spiegato al quotidiano Corriere della Sera:

“C’è un momento in cui il protagonista (Celentano), in versione supereroe, salva due ragazze, molto sexy, che sono state aggredite da un gruppo di malviventi che hanno cercato di stuprarle. Si rivolge loro e dice: “Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi”. Pare che questa scena abbia raggelato la conduttrice italiana. “Io sono Presidente di un’Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nulla, per nessun motivo”, ha spiegato Michelle. La Hunziker ha aggiunto che il suo ruolo nel programma ed i suoi valori personali erano incompatibili con il messaggio che lanciava il noto cantante nel suo programma televisivo.

