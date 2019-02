Uomini e Donne, Trono Over, la Sfilata di Ida lascia tutti senza parole: l’abito è bellissimo e trasparente.

Uno degli appuntamenti classici con il Trono over di Uomini e Donne vede le donne e gli uomini del parterre sfidarsi in delle sfilate. Nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi abbiamo così visto la famigerata sfilata e il tema è Cinquanta sfumature di me. Le donne del Parterre a sfilare Sono Barbara, Valentina, Ida e Gemma che hanno dovuto scegliere un abito che le rappresentasse al meglio e che raccontasse in modo sensuale tutto il loro io.

Leggi anche: Uomini e Donne, Ida e Riccardo colpo di scena clamoroso: È sparito

Ida, l’abito bollente alla sfilata di Uomini e Donne

Il vestito di Ida ovviamente ha scatenato l’attenzione del parterre maschile. La donna si è presentata infatti con indosso un abito bellissimo promosso da tutti e i voti sono volati alle stelle. “Mi vesto di nero per esaltare la sensualità che è donna”, spiega Ida con una lettera alla stilista Anahi. L’abito è una sottoveste in realtà nera, con del pizzo sulle spalle e sulla schiena. Ida sfila in silenzio, mestamente, sensuale, ma allo stesso tempo anche molto triste. “Rappresenta ciò che è lei – dichiara Gianni Sperti – Molto triste in questo momento e delusa, ma allo stesso tempo bellissima e sensuale. Ha perfettamente azzeccato il tema”. Tra tutti i voti spicca quello di Riccardo, l’ex fidanzato di Ida con cui era anche uscita dalla trasmissione. Proprio lui, infatti le dà un 8. “Mi è piaciuta, ma non tanto le scarpe”. I voti sono tutti positivi e oggettivamente l’abito semplice di Ida, ha fatto centro.

Subito dopo però si accende la polemica tra Ida, Riccardo e la sua nuova fiamma, Roberta. Tina Cipollari dichiara: “Tu Roberta sei arrivata l’altro ieri e pretendi dei trattamenti assurdi. Ida nutre ancora dei sentimenti e tu manchi di solidarietà tra donne. Non è che non devi raccontare cosa ti succede con Riccardo, ma ci sono modi e modi”. Riccardo intanto accusa Ida di essere un personaggio, ma lei nega e ribadisce: “Sto male veramente”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su “Uomini e Donne”, con un riferimento specifico particolare su Ida ed in generale al trono Over, allora CLICCA QUI!