Ancora discussioni per l’edizione dell’Isola Dei Famosi di quest’anno, a discutere è l’ex naufraga Elena Morali.

L’Isola dei Famosi 2019 sta avendo un buon successo su Canale 5. Il programma partito a gennaio finirà a metà aprile, ha già fatto parlare di se soprattutto sui social grazie alla presenza di personaggi influenti del momento come Taylor Mega, o anche a causa di addii al programma dopo incidenti di percorso come quello accaduto al Divino Otelma, che ha dovuto lasciare l’Isola a causa di un taglio alla testa. Ma a commentare quanto sta accadendo sull’Isola dei naufraghi in Honduras, c’ha pensato anche una ex naufraga del reality più seguito del momento, ovvero la showgirl Elena Morali. Quest’ultima si è infatti sempre contraddistinta per essere una persona schietta, sincera e senza peli sulla lingua. Motivo per cui la Morali ha utilizzato il suo profilo Instagram per dire la sua in merito all’edizione che si sta svolgendo adesso in Honduras.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, proposta hot di Jeremias Rodriguez ad Ariadna

Isola Dei Famosi, l’ex naugrafa Elena Morali: “Vogliono solo le vecchie”

Il reality, che secondo lei rimane comunque un bellissimo programma, potrebbe avere problemi con gli ascolti a causa del cast di cui è composto il programma. Inoltre la Morali è tornata a parlare di quanto accaduto nell’edizione in cui lei ha partecipato, quella precedente a questa che sta andando in onda adesso. Qualcuno infatti le ha chiesto di parlare dell’esperienza fatta da lei sull’Isola e del tanto discusso canna gate, con Elena che ha risposto: “Mai visto tanto casino per una canna. In una delle scuole dove andavo io c’era il preside che sapeva che si fumava, e non diceva nulla”. Qualcuno invece le ha chiesto se ad Elena Morali piacerebbe tornare come ospite all’Isola dei Famosi, magari come opinionista in studio per commentare le gesta dei naufraghi impegnati sull’Isola deserta in Honduras. La Morali ha prontamente risposto: “Vogliono solo le vecchie” ha scritto riferendosi, quasi sicuramente, alle persone scelte dalla produzione per prendere parte alla diretta. Che si tratti di una frecciatina ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti?

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo che gravita attorno all’Isola dei Famosi –> CLICCA QUI!