Psg-Montpellier e Bordeaux-Guingamp, Ligue 1 DIRETTA Streaming |VIDEO

Stasera appuntamento alle ore 19 per il recupero della ventitreesima giornata di Ligue 1 tra Bordeaux-Guingamp. Bisogna vincere a tutti i costi: il Bordeaux lo sa bene. Infatti, per continuare a restare in zona ‘Europa’, dovrà lottare fino alla fine anche in questa partita. Dall’altro lato, poi, abbiamo il Guingamp che quantomeno non deve fare corse verso il calcio che conta. Tuttavia, ha bisogno di punti. Punti che l’allontanino dalla zona retrocessione. Già, perché attualmente il Guingamp è ultimo in classifica.

E’ un recupero anche quello del PSG contro il Montpellieri. Come ricorderete, il match fu rinviato per motivi di sicurezza. Il PSG è in testa alla classifica con un primo posto che sembra ormai ben consolidato a quota 62 punti. Gli ospiti invece sono sesti sullo stesso gradino del Reims a quota 38.

Bordeuax – Guingamp e Psg – Montpellier: dove verdere la Ligue 1 in tv e streaming

Entrambe le partite, sia Bordeaux – Guingamp che Psg – Montpellier saranno visibili su Dazn in diretta streaming. Una grande opportunità per tutti gli abbonati e non solo. Già, perché anche chi non ha ancora l’abbonamento può ancora fruirne gratuitamente per il primo mese. La promozione, infatti, è ancora valida.

Dazn sta offrendo l’opportunità di guardare il grande calcio gratis per un mese ai nuovi abbonati. Per questo motivo, in molti si stanno trasferendo su questa piattaforma perché non vogliono più incorrere nei problemi relativi allo streaming illegale. Sì, perché come tutti sicuramente sapranno, ci sono diverse problematiche che possono nascere per le persone che usufruiscono di siti illegali come Rojadirecta per guardare le partite di qualsiasi campionato. Questa volta si tratta di Ligue 1, ma Dazn ha messo a disposizione dei propri clienti diversi appuntamenti anche per altri campionati, come la Serie A.