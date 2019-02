Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Claudia o Giulia, ancora mistero sulla scelta del tronista di Maria De Filippi.

La scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne, è sempre più vicina. Nella serata di venerdì 22 febbraio 2019 vedremo infatti la conclusione del percorso del trono di Lorenzo. Il tronista un tempo corteggiatore di Sara Affi Fella è stato scelto da Maria De Filippi per il Trono Classico a inizio anno e, accanto a lui, abbiamo trovato anche Luigi Mastroianni, altro tronista di Uomini e Donne scelto dopo un percorso come corteggiatore sempre con Sara Affi Fella di cui poi è stato la scelta anche se fra i due la storia è finita dopo pochissimo.

Lorenzo, Claudia e Giulia: chi è la scelta?

Per Lorenzo Riccardi è arrivato il momento della scelta e arriva in villa con due donne Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo sono tantissime, ma questa volta pare che non ci sia chiarezza in merito a chi sarà la donna prescelta dal tronista di Uomini e Donne. Se per quanto riguarda Teresa sapevamo che lei avrebbe scelto Andrea Dal Corso questa volta i rumors inerenti la scelta di Lorenzo sono contrastanti. Molti considerano come scelta praticamente ufficiale Claudia Dionigi, la bella bionda Romana tanto caliente quanto divertente e spensierata. Potrebbe essere lei quindi la giusta metà per un tronista così istrionico come Lorenzo. Allo stesso tempo però Riccardi stesso più volte si è dimostrato praticamente ammaliato da Giulia Cavaglia. È andata a prenderla più volte a casa quando lei aveva abbandonato il trono e ogni volta si è dimostrato sempre molto coinvolto da lei.

La scelta di Lorenzo su Canale 5 il 22 febbraio: anticipazioni

Per sapere chi sarà quindi la donna scelta da Lorenzo nella serata di venerdì 22 febbraio 2019 dobbiamo aspettare. I rumors sono troppo contrastanti e le anticipazioni non sembrano dare delle risposte chiare. Nella puntata di Uomini e Donne la scelta vedremo prima Lorenzo in villa con Claudia e Giulia. Successivamente, dopo i giorni in villa, Lorenzo dovrà prendere una decisione e si trasferirà al castello dove è stata organizzata una super festa da Valeria Marini proprio per celebrare quello che si spera un sì da parte della scelta del tronista Lorenzo.

