Anche il make up diventa social. Ecco 5 profili di make up artist da seguire assolutamente su instagram per imparare le loro tecniche e trovare ispirazione per il proprio look.

Il mondo del fashion e del beauty irrompe sempre più sui social, in particolare su Instagram, dove milioni di followers trovano ogni giorno ispirazione per imparare nuove tecniche, attraverso video e tutorial e per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze di bellezza e make up.

Leggi anche –> Rihanna lancia un brand di make up per le pelli di ogni colore

5 Make Up Artist che realizzano tutorial su Instagram da cui prendere spunto

Dal face conturing agli ombretti-gloss, fino ad arrivare alle maschere di bellezza. Vi proponiamo i 5 makeup artist da seguire su Instagram.

1) Mario Dedivanovic – Su Instagram “makeupbymario”

Il celebre truccatore di Kim Kardashian, con i suoi 6 milioni di followers, ha saputo consolidare il suo successo anche grazie alle Masterclass organizzate in tutto il mondo per migliaia di truccatrici disposte a spendere fino a 1500 dollari per una sua lezione. La prova che si tratta di un talento che, di certo, non passa inosservato.

2) Lisa Eldridge – Su Instagram “lisaeldridgemakeup”

Truccatrice e make up guru, Lisa è da poco stata nominata Global Creative Director di Lancôme.

Il suo canale YouTube conta 75 milioni di visualizzazioni. Tra le celebrity passate sotto i suoi pennelli ci sono Kate Winslet, Claudia Schiffer, Cheryl Cole e molte altre. Seguitela e non ve ne pentirete!

3)Charlotte Tilbury – Su Instagram “ctilburymakeup”

Charlotte, oltre ad essere tra le migliori amiche di Kate Moss, è tra le professioniste più richieste al mondo. Con il suo carattere eccentrico, ha un blog e un canale Youtube e conta 2,5 milioni di followers su Instagram.

4) Vlada Haggerty – Su Instagram “vladamua”

Quando il make up diventa arte. Il profilo di Vlada è un mix di effetti, sfumature e colori eccentrici. Un personaggio affascinante da cui prendere assolutamente spunto!

5) Violette- su Instafram “violette_fr”

Global Beauty Director di Estee Lauder, Violette è di origini francesi ma vive a New York. Realizza lavori rispecchiando gusti semplici e raffinati. Seguitela se amate il classico stile francese!

M.M