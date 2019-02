Matteo Renzi, il padre Tiziano si difende dall’accusa: “Tutto falso”

Continuano le indagini intorno ai genitori di Matteo Renzi. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo annunciato il clamoroso provvedimento preso dalla Guardia di Finanza su ordine del gip di Firenze. Si tratterebbe, infatti, di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni del tutto inesistenti. Per questo, infatti, i genitori del premier sono stati condannati agli arresti domiciliari. In attesa, poi, dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Angela Fantechi previsto per il 25 febbraio. Nel frattempo, però, sono spuntata ulteriori prove. Si tratterebbe, infatti, di un’email che Tiziano, padre del premier, avrebbe scritto nel novembre del 2015. In cui spiega la sorte della cooperativa Marmovic. Ovviamente, però, l’uomo continua a negare il tutto. Dichiarando che ben presto la verità verrà a galla.

Per ulteriori news d’attualità, di cronaca, di curiosità e tutti i dibattiti della nostra politica odierna –> clicca qui