Mauro Icardi, compleanno in famiglia: il regalo di Wanda Nara stupisce tutti

Il giocatore dell’Inter Mauro Icardi non sta vivendo per nulla un periodo felice e facile. La sua posizione all’interno della squadra, infatti, è davvero messa a dura prova. Pochi giorni fa vi avevamo parlato della sostituzione del capitano. Mauro non è più la colonna portante dell’Inter. Non indosserà più quella fascia da traghettatore. Mauro, dopo anni da capitano dell’Inter, è stato sostituto da Samir Handanovic. Da quel momento, ovviamente, il suo stato d’animo è completamente cambiato. Mauro non è più lo stesso. Tanto da prendere la drastica decisione di non presentarsi al ritiro per Vienna. Insomma, dei giorni davvero brutti. Tuttavia, però, la famiglia cerca di stargli accanto il più possibile. Ed, in particolare, Wanda Nara. La quale, per il compleanno del marito, ha pensato ad un regalo davvero strepitoso ed incredibile.

Mauro Icardi, compleanno in famiglia: il regalo di Wanda Nara spiazza tutti

Wanda Nara è colei che cerca in tutti i modi di star accanto a suo marito. Pochi giorni fa, infatti, durante Tiki Taka, l’argentina è scoppiata a piangere in diretta con Pierluigi Pardo. D’altra parte era inevitabile farlo. Il conduttore, infatti, aveva chiesto con precisione cos’era successo il sabato precedente. E Wanda, che probabilmente soffre in silenzio, è scoppiata in lacrime. Sottolineando, tra l’altro, il malessere del marito. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che in occasione del suo compleanno, Wanda ha voluto organizzare una serata davvero incredibile. Nessuna galà pazzesco o altro. Bensì una semplice festa in famiglia. A volte, infatti, è proprio quello che ci vuole in questi momenti. Tuttavia, però, ci ha pensato il regalo dell’argentina a rendere la serata davvero speciale. Se, infatti, per il compleanno della moglie, Maurito le ha regalato una macchina costosa. Wanda, invece, è andata sul classico. Ha regalato, infatti, a suo marito un cucciolo di cane. Un regalo inaspettato e del tutto straordinario. Soprattutto se si considera che poco tempo fa la famiglia Icardi ha perso uno dei loro cani. Tra l’altro, sembra proprio che Mauro, con in braccio il piccolo peloso, abbia ritrovato il sorriso.