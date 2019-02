Negramaro, Giuliano Sangiorgi racconta: “Ecco chi ha riportato in vita Lele”

Ha toccato tutto il mondo dello spettacolo, in maniera del tutto inevitabile, la storia di Lele Spredicato, noto chitarrista del gruppo Negramaro colpito da una emorragia cerebrale improvvisa che ha messo a serio rischio la sua vita. Hanno commosso in maniera inevitabile le immagini del suo ritorno sul palco, con lui che non è riuscito a trattenere le lacrime per la forte emozione. Temeva, infatti, di non poter vivere più momenti come quelli nella sua vita.

Il chitarrista, per motivi di sicurezza, non partirà con il resto della band per il tour dal momento che serve ancora un po’ di pazienza. Al suo posto ci sarà però suo fratello, ed anche per lui non saranno proprio giorni normali. Proprio di quei giorni infernali ha parlato Giuliano Sangiorgi in una intervista riportata sul “Corriere della Sera”.

Negramaro, Giuliano parla di Lele

“Grazie papà per averci ascoltato. Per aver fatto tornare Lele in vita. Me lo ha raccontato proprio Lele, appena ha riaperto gli occhi in rianimazione. Mio padre e quel calcio nel de….no sono gli ultimissimi istanti che ricorda (Lele, ndr.) di quel limbo spazio-temporale in cui è andato a cacciarsi fino all’attimo prima di svegliarsi. Papà non gli spiegato nulla. Gli ha detto solo di andare via da quel posto, chissà quale posto poi?” Questo il racconto di Giuliano che non può lasciare indifferenti. Sia i fan del gruppo che i semplici amanti della musica. I Negramaro, poi, hanno pubblicato una canzone, “Cosa c’è dall’altra parte“, dedicata proprio a questa esperienza del chitarrista.