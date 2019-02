Gaffe di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: proposta hot ad Ariadna che scoppia a piangere.

Sono bastati pochi giorni di permanenza sull’Isola, che Jeremias Rodriguez ha già fatto parlare di sé per il flirt con Soleil, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ma, oggetto delle sue attenzioni, negli ultimi giorni, è la cubana Ariadna Romero con cui è nata un’incomprensione che ha portato la modella ad un duro sfogo.

Per tutti gli aggiornamenti sull’Isola dei famosi –> clicca qui

Jeremias Rodriguez e la richiesta hot ad Ariadna: ma lei scoppia a piangere

Nell’ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi abbiamo visto Ariadna Romero scoppiare a piangere A causa di una battuta hot di Jeremias Rodriguez.

Durante un momento di relax, in cui erano presenti Adriadna e Soleil, L’argentino si è, infatti, lasciato andare ad una battuta che ha offeso la modella, chiedendole in maniera diretta: “Vuoi scop**e?”.

La modella cubana non ha apprezzato il sarcasmo di Jeremias ed è scoppiata a piangere. L’argentino si è subito giustificato, affermando: “Parlavo di voglia, non è che stavo dicendo con me o con te“.

Non solo Ariadna, ma anche Soleil sembra non aver apprezzato la “battuta” di Jeremias. “Non mi sono ingelosita però per un attimo ho avuto paura perché l’ho visto scherzare su argomenti sessuali” ha dichiarato in confessionale.

Jeremias ha infine chiuso la vicenda affermando: “Ho fatto una battuta sbagliata, abbiamo culture diverse. A volte facciamo fatica. Io a farmi capire e lei a capire me”.

Non ci resta che attendere la prossima puntata de l’Isola dei Famosi per assistere al confronto definitivo tra i due naufraghi.

Leggi anche –> Isola dei Famosi 2019 nel caos, piovono accuse: “Vogliono far vincere Soleil

M.M