Selvaggia Lucarelli difende Wanda, messaggio velenoso di Maxi Lopez

Genera sempre molte polemiche la figura di Wanda Nara. Ex compagna di Maxi Lopez, la modella argentina ha un rapporto burrascoso con il suo ex dopo l’inizio della sua love story con Mauro Icardi, con cui l’ex Gremio e Barcellona ha giocato ai tempi della Sampdoria e di cui era molto amico. Nelle ultime ore a favore della bionda show girl sudamericana, finita nel mirino per la questione Icardi e che ha subito anche una sassata alla sua macchina, si è schierata Selvaggia Lucarelli, giornalista nota per la sua vis polemica.

Questo il tweet che ha sollevato la polemica: “”Chi vuoi che ti si prenda, con tre figli” le disse nel 2013 Maxi Lopez, quando divorziarono. Non avrebbe mai potuto immaginare, il bifolco, che Wanda si sarebbe presa tutto. Perché forse qualcuno può togliere la fascia ad Icardi, ma a Wanda Nara, la fascia di capitano, non la leva nessuno”.

Selvaggia Lucarelli difende Wanda, interviene Maxi Lopez

A quel tweet ha replicato con un messaggio al veleno il bomber argentino. Questo il suo messaggio: “Quante cavolate di questa presunta signora… quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella Milano by night”.