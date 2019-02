Simona Tagli, anche le vittima della truffa dei diamanti: “Sono stata fregata”

Sta tenendo banca in queste ore in maniera importante la questione legata alla presunta truffa dei diamanti che ha coinvolto grandi istituti bancari di grande livello e che, invece, ha visto tra i fodati diversi VIP. Il primo della lista è certamente Vasco Rossi ma non è il solo. Già da tempo era venuto fuori il nome di Federica Panicucci e va aggiunto, adesso, anche quello di Simona Tagli. E’ stata per anni un volto a dir poco noto di Domenica In, anche se negli ultimi anni era un po’ sparita dai radar, come si suol dire.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo, con un particolare riferimento a Simona Tagli, nota show girl e volto a dir poco famoso della televisione e dello spettacolo nostrani, allora CLICCA QUI!

Adesso, però, è tornata, suo malgrado, sulla cresta dell’onda e sulle pagine dei giornali, oltre che sui siti web, proprio a causa di questa truffa.

Simona Tagli truffata, il racconto

Ai microfoni del Corriere.it la stessa show girl ha raccontato i dettagli di questa truffa che ha subito. Queste le sue parole: “Ma quale ex? Inizio a rettificare, sono sempre showgirl. Sì, mi son fatta abbindolare e ho acquistato due diamanti. Son bellissimi, purissimi, con il sigillo di Anversa. E che devo fare? Ho preso una fregatura. Me li tengo e mi farò un bell’anello”. Insomma, è certamente un danno ma in ogni caso non sembra aver patito troppo dal punto di vista emotivo.