Teresa, Andrea e Antonio a Uomini e Donne, finalmente ci sarà il tanto atteso confronto tra la tronista e i due suoi corteggiatori.

Uomini e Donne ha portato numerose polemiche e commenti tra i fan del programma anche quest’anno. La storia più seguita per questa stagione televisiva dell’ormai storico programma del pomeriggio di Canale 5, è stata quella tra la tronista Teresa Langella e i suoi corteggiatori. Gli ultimi due ragazzi che sono rimasti in lizza per aggiudicarsi la tanto attesa scelta finale della giovane e bella ragazza napoletana, sono stati Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Quest’anno è stata registrata una puntata davvero speciale dedicata alla scelta della tronista Teresa Langella, che prima ha rifiutato Antonio Moriconi, e poi si è vista rifiutare essa stessa dal corteggiatore aveva scelto, ovvero Andrea Dal Corso.

Teresa, Andrea e Antonio a Uomini e Donne, ecco quando…

In molti dopo la messa in onda della puntata registrata in una splendida villa, si sono chiesti cosa sia poi accaduto tra i due. Se ci fosse stato un minimo di confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, come invece l’abbia presa Antonio Moriconi. In tanti invece si sono chiesti cosa ha spinto Andrea a prendere questa decisione così sorprendente che ha lasciato la maggior parte dei telespettatori di stucco. Motivo per cui, Maria De Filippi ha preso la palla al balzo e ha deciso di registrare un’ulteriore puntata di Uomini e Donne dedicata alla storia di Teresa Langella, puntata che verrà registrata questo venerdì 21 febbraio. Una notizia questa che farà sicuramente piacere ai tantissimi fan del programma che erano in attesa di avere novità su quanto fosse accaduto tra Teresa e i due ragazzi.

Confronti tra la tronista e i due corteggiatori

Finalmente quindi, dopo la registrazione del 21 Febbraio 2019, il pubblico di Uomini e Donne potrà capire come sia andata realmente tra Teresa e Andrea, se quest’ultimo non ha voluto parlarle o gli è stato impedito. Scopriremo poi anche le emozioni di Antonio e di come ha vissuto i giorni subito dopo la serata trascorsa nel cestello. Sicuramente la stessa Teresa avrà di che raccontare ai suoi fan…

