The Voice of Italy, il talent show cancellato dal palinsento.

Manca davvero poco alla messa in onda di The Voice of Italy, talent show da anni in onda su Rai 2. Tante le novità quest’anno a partire dalla conduzione che vede il ritorno in Rai di Simona Ventura. Un cast d’eccezione quest’anno. Nelle vesti di giudici sembrano confermati Sfera Ebbasta, la bella e scoppiettante Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno. Tutto sembrava essere pronto e invece…Poche ore fa il giornalista Alberto Dandolo ha riportato una notizia che ha spiazzato in molti. Pare che il talent show musicale sia stato cancellato dai palinsenti Rai. Fabrizio Salini, avrebbe deciso di cancellare il programma a causa di uno scontro avvenuto con Carlo Freccero in merito alla presenza come coach di Sfera Ebbasta. Salini, dirigente dell’azienda Rai, sarebbe stato contro il famoso trapper a causa degli episodi di cronaca che hanno visto protagonista, proprio negli ultimi giorni, il giovane cantante.

