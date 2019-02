Uomini e Donne Trono Over oggi, 20 febbraio, Gemma Galgani scappa dallo studio seguita da Tina che vuole farle una puntura per tranquillizzarla.

Il Trono Over di Uomini e Donne prosegue e, ovviamente Gemma Galgani è sempre una delle protagoniste. Nelle scorse puntate l’abbiamo vista tornare tra le braccia di Rocco, ma le cose non sembrano essere andate per il meglio. Visto che Gemma non ha permesso a Rocco dopo una giornata insieme di fermarsi a casa sua, il corteggiatore del parterre maschile ha deciso di continuare a frequentare la Galgani, ma allo stesso tempo di conoscere anche altre persone.

Uomini e Donne, Gemma disperata scappa dietro le quinte

Gemma così è ridotta in lacrime e abbandona lo studio di Uomini e Donne durante il Trono Over dopo l’ennesima litigata con Rocco il suo corteggiatore. “Sempre tutti contro, io sono stanca, se volete questo ci siete riusciti, basta. Tutto quello che faccio non va mai bene, finitela. Sono stanca di essere il bersaglio di Tina, fra lei e Gianni siete vergognosi”. La dama di Torino ha la voce rotta dalle lacrime e non riesce nemmeno a scandire le parole. Tina cerca di farle una “finta” puntura calmante: “Ti faccio questa che ti senti meglio”, ma ovviamente non c’è verso. “Dovresti rientrare – dichiara Maria De Filippi – C’è un uomo che ti vuole conoscere”. Gemma non sente e così Maria De Filippi manda il corteggiatore Giorgio, venuto per conoscere la signora di Torino dietro le quinte a seguire la donna che è scappata.

Uomini e Donne, la Galgani conosce un nuovo corteggiatore

La dama di Torino però è in lacrime e non è evidentemente il momento giusto per conoscerlo. Gemma continua a fare dei versi e dei sospiri non riuscendo a spiccicare parola. Giorgio, il nuovo corteggiatore, le dice che non è stata capita e qui la dama di Torino dice “È vero, non mi ha capito nessuno”. La situazione tende a diventare una sorta di macchietta, una gag nella gag, spinta anche un po’ da Maria De Filippi che ha invitato proprio Giorgio a raggiungere la Galgani nel momento di lacrime.

