Uomini e Donne anticipazioni: Luigi e Ivan, spunta un’indiscrezione clamorosa sulla loro scelta.

A Uomini e donne è tempo di scelte. E le voci di possibili anticipazioni sulle decisoni dei tronisti impazzano sul web. Dopo la scelta di Teresa Langella, che ha ricevuto un secco no da Andrea del Corso, venerdì 22 febbraio andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, che dovrà decidere chi sarà la sua metà tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La settimana successiva toccherà invece a Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni scegliere una tra le loro pretendenti. Ed è proprio di loro che vogliamo parlare.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi e Ivan hanno già registrato il weekend in villa

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore sul web, pare che i due tronisti abbiano abbia già registrato il weekend in villa con le rispettive corteggiatrici, in attesa della scelta definitiva. Il tronista siciliano Luigi Mastroianni ha quindi trascorso del tempo con le sue due corteggiatrici Irene e Valentina, per togliersi gli ultimi dubbi. La scelta definitiva non sarebbe stata ancora registrata, ma dovrebbe avere luogo agLi inizi della prossima settimana. Sarà Irene o Valentina la fortunata? Staremo a vedere.. Anche se alcuni strani movimenti sul web lascerebbero pensare che sia Irene la favorita. Giordano Mazzocchi, caro amico di Luigi, avrebbe messo un like ad una foto che ritrae il tronista con Irene. Sarà stato un semplice caso?

Anche lo spagnolo Ivan Gonzalez avrebbe già registrato il suo weekend in villa con le sue due pretendenti, Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Ma per lo spagnolo la situazione si è complicata non poco con l’arrivo del nuovo tronista Andrea Zelletta, chè si è subito mostrato molto interessato alla “sua” Natalia. Chi la spunterà? Tra le due, sembra favorita la Paragoni. Non ci resta che attendere qualche venerdì per scoprirlo.

