Uomini e Donne, Nicolò Ferrari confessa ai suoi follower, dopo aver lasciato da poco il reality francese, cosa gli è piaciuto di quest’esperienza.

Proprio ieri abbiamo appurato che l’ex corteggiatore, Nicolò Ferrari, è tornato in Italia due settimane prima dalla fine del reality francese a cui stava partecipando. E i suoi follower hanno approfittato del suo ritorno sui social per tempestarlo di domande sul perché ma soprattutto sulle motivazioni. Il giovane di Uomini e Donne ha confessato nelle storie di aver abbandonato il reality per vari motivi, principalmente per i vari litigi che ci sono stati e che hanno reso la situazione del tutto insostenibile. Nicolò, tuttavia, sempre rispondendo alle domande dei suoi seguaci, ha rivelato che anche essendo stata un’esperienza tosta, ha comunque ricevuto molto. In particolare confessa di aver legato con alcune persone all’interno del reality. Proprio oggi veniamo a conoscenza di chi l’ex corteggiatore stava parlando dopo aver pubblicato un post in compagnia di una ragazza, Jelena, nel suo profilo social.



Uomini e Donne, Nicolò Ferrari confessa: “Una delle belle scoperte…”

Il post di Nicolò ha scatenato la curiosità dei suoi seguaci che hanno commentato, domandando più e più volte, se la ragazza in questione fosse la sua nuova fidanzata. Tanti commenti però ricordano a Ferrari di Nilufar Addati, la tronista che il giovane ha corteggiato a Uomini e Donne. Proprio negli ultimi tempi si è saputo che Nilufar e la sua scelta, Giordano, hanno messo fine alla loro relazione e quindi, probabilmente, molti suggeriscono e sperano in un riavvicinamento con l’ex tronista. Tuttavia l’ex corteggiatore non ha ancora commentato quest’idea condivisa dai suoi follower anzi, sottolineiamo quanto il giovane sia particolarmente interessato alla bellissima Jelena con lui in foto. Infatti il post è accompagnato da una dedica nei confronti della bellissima ragazza: “Una delle belle scoperte di questa esperienza magica che ho vissuto”.

