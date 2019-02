Teresa Langella spiazza tutti! Ha appena parlato infatti per la prima volta dopo il ‘NO’ di Andrea Dal Corso. Ecco le sue parole: “Volevo dirvi grazie. Lo faccio tramite l’account della mia amica perché per adesso non voglio stare sui social. Mi dissocio da quanto sta accadendo sui social ultimamente. Ci sta quanto accaduto, ma poi vi dirò il mio pensiero in puntata. Mi va di difendere… di difendere chi c’è da difendere in questo momento, nonostante tutto. Mi raccomando, non esageriamo. Non andiamo oltre perché non è una cosa bella. Non è nemmeno così tanto rispettoso. Niente, dai, poi ci sentiremo quanto prima”.

Teresa Langella spiazza tutti: la reazione ci lascia a bocca aperta

Ci si aspettava una Teresa Langella arrabbiata. E invece no… la tronista di Uomini e Donne ha spiazza tutti. Sì, perché nel video postato sull’account di Raffaella Mennoia ha parlato con la massima pacatezza dell’argomento. Il ‘no’ di Andrea Dal Corso ha scagliato tutti i suoi fan contro di lui. Così, il popolo social è insorto. Teresa Langella non se l’è sentita di infierire ancora. Ha preferito, dunque, placare gli animi.

Un gesto di grande maturità da parte dei Teresa Langella che in questo modo ci ha fatto capire che, sì, va bene l’arrabbiatura, ma ci sono dei limiti. Andrea Dal Corso ha forse un po’ deluso i telespettatori, ma questo non può essere il pretesto per attaccarlo su ogni fronte. Comunque sia, a breve Teresa Langella parlerà in puntata a Uomini e Donne e ci spiegherà in maniera dettagliata il suo punto di vista. Con ansia, dunque, aspettiamo la puntata in cui Maria De Filippi le darà la parola. Così potrà spiegare, in un confronto con Andrea Dal Corso, quello che veramente è accaduto dentro sé. Sì, perché quello che è accaduto al di fuori l’abbiamo visto tutti e non è per niente un ‘segreto’.