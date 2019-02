Alessia Marcuzzi a Le Iene: foto mozzafiato ma tutti notano un dettaglio

Martedì sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Come ormai è noto a tutti, l’appuntamento settimanale è condotto da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. Ed è proprio su quest’ultima che, nelle ultime ore, si è concentrata l’attenzione di tutti. In un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato dell’outfit della bella romana. Alessia si è presentata in studio con un vestitino davvero pazzesco. Bianco, corto ma, soprattutto, trasparente. Non eccessivamente, sia chiaro. Ma abbastanza per poter vedere la biancheria intima. Eppure, però, uno scatto con indosso tale abito, ha suscitato la preoccupazione dei suoi fan più accaniti. Vediamo cos’è accaduto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni, i suoi prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Alessia Marcuzzi a Le Iene: foto mozzafiato ma tutti notano quel particolare

Alessia Marcuzzi, in effetti, è solita pubblicare scatti fotografici su Instagram. Sulla sua galleria, infatti, ce ne sono davvero tanti e, tra l’altro, molto diversi tra loro. In particolare uno, però, ha catturato l’attenzione di tutti. Dopo aver pubblicato, infatti, la foto riproposta sopra, Alessia è stata subissata di alcuni commenti da parte dei suoi followers. Tantissimi, infatti, sono stati gli apprezzamenti alla bellezza della conduttrice. Ma non solo. Perché tra le diverse esternazioni dei suoi followers, risalta agli occhi di tutto uno in particolare. Una sua fan, infatti, nota dei noduli alla tiroide di Alessia. E le consiglia di andare a controllare.

Inutile dire, ovviamente, che dopo tale commento, i followers della conduttrice si sono completamente spaccati a metà. Da una parte, infatti, c’è chi ritiene che questo sia stato un commento fuori luogo. Dall’altra, invece, c’è chi apprezzato. Alessia, invece, è un po’ come la Svizzera: neutrale. Per adesso, infatti, non ha ancora risposto a tale avvertimento. D’altra parte, siamo certi, che è tutto sotto controllo.