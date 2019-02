Antonella Clerici commuove tutti attraverso un messaggio di auguri sui social per la figlia Maelle che oggi compie 10 anni.

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate degli ultimi vent’anni. La storica conduttrice del programma televisivo di cucina La Prova del Cuoco, per anni ogni giorno è entrata in punta di piedi nelle case degli italiani con la sua simpatia e professionalità. Da quest’anno però la Clerici, dopo una vita passata tra i fornelli del programma di cucina Rai, ha lasciato la trasmissione. Il motivo? Dedicare più tempo a se stessa, al suo nuovo compagno Vittorio Garrone e soprattuto alla sua amata figlia Maelle. Ed oggi è proprio il compleanno della bionda figlia che tutti ricordiamo piccolissima sul palco di Sanremo, oramai poco meno di dieci anni fa. A tal proposito la Clerici ha voluto scrivere un commovente messaggio di auguri a Maelle che oggi compie ben 10 anni.

Antonella Clerici, il commovente messaggio di auguri per i 10 anni della figlia Maelle

Qualche giorno fa Antonella Clerici, parlando della figlia Maelle in una intervista al settimanale Oggi, si era definita una madre imperfetta attraverso queste parole: “Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando Maelle andava all’asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento sfuggire”. Parole che fanno capire come Antonella abbia sentito il bisogno irrefrenabile di allontanarsi parzialmente dal mondo della tv per veder crescere la sua Maelle. Così poco fa arriva il commovente messaggio della Clerici per il decimo compleanno della figlia. Parole scritte con il cuore da una mamma che ama immensamente sua figlia: “Dieci anni fa nascevi tu amore mio. Eri un fagottino adesso sei già una ragazza. Sei dolce, sensibile un po’ ribelle e testona. Ami gli animali e non il palcoscenico, la vita all’aria aperta e le cose semplici. Stai trovando il tuo posto nel mondo e già ti cammino a fianco quando invece vorrei ancora prenderti in braccio. Auguri Maelle dalla tua mamma”.

