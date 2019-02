Uomini e Donne, Antonio Moriconi rompe il silenzio: le prime parole dopo la scelta di Teresa Langella

È passata quasi una settimana dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella. Ed, in particolare, dal clamoroso “no” di Andrea Dal Corso. Eppure, però, i ragazzi sono ancora al centro dei riflettori. Ciò che, infatti, suscita interesse sono le diverse reazioni che, seppure in diversi giorni, hanno avuto i diretti interessati. Impossibile, infatti, non citare le parole di Teresa. O anche quelle di Andrea. Mancavano, fino a questo momento, quelle di Antonio. Il romano, infatti, oltre ad ad aver dedicato presumibilmente una storia alla bella napoletana, non si era mai espresso. Nelle ultime ore, però, è cambiato qualcosa. In quanto, Antonio ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Ecco cosa dichiara.

Come dicevamo, quindi, Antonio Moriconi non si era ancora espresso sulla scelta di Teresa Langella. Certo, il suo pensiero è stato molto chiaro quando la napoletana gli ha confermato che non sarebbe stato la scelta. Eppure, però, Antonio non ha mai rivelato i suoi sentimenti. O, magari, la sua risposta ad un’ipotetica scelta. Ma a chiarire il tutto è il diretto interessato. Il quale, in un’intervista al magazine Uomini e Donne, apre completamente il suo cuore. “Teresa, se mi avessi scelto, ti avrei detto di sì”, dichiara il maestro di sci. Insomma, ancora una volta il romano conferma i suoi sentimenti e quella genuinità che lo ha sempre contraddistinto dal suo rivale. Come reagirà Teresa? Ritornerà sui suoi passi? Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordavi che ben presto ci sarà un confronto speciale. Come andrà a finire? Lo scopriremo.