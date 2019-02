Ballando con le Stelle, un papabile concorrente dice ‘no’ a Milly Carlucci, l’annuncio arriva direttamente dal suo profilo Instagram.

Giovanni Ciacci declina l’invito di Milly Carlucci a partecipare come concorrente alla nuova edizione del programma Ballando con le Stelle. Il costumista si dice lusingato dell’invito ma lo declina gentilmente per motivazioni ben precise che spiega in un lungo post su Instagram. Tutti sappiamo che il programma di ballo in onda su Rai Uno è alle porte. Il primo appuntamento è in programma per sabato 30 marzo. Attualmente però non è stato ancora definito il cast della trasmissione. Alcune indiscrezioni però sono trapelate. Una di queste è legata proprio alla partecipazione di Giovanni Ciacci. Giò Giò è stato già concorrente lo scorso anno a Ballando con le Stelle. Quest’anno avrebbe dovuto ricoprire un ruolo diverso, ma pochi minuti fa ha dato il suo forfait attraverso un messaggio social.

Giovanni Ciacci, abbandona Ballando con le Stelle: il motivo spiegato attraverso un messaggio su Instagram

La partecipazione di Giò Giò nel programma Ballando con le Stelle era praticamente dato per scontata. Purtroppo però pochi minuti fa è arrivato il triste annuncio. Il costumista non parteciperà allo show di Milly Carlucci. Ecco le sue parole rivolte a fan: “Ringrazio Milly Carlucci per il bellissimo ruolo offertomi per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma per cause non dipendenti ne da me, ne dalla Signora Carlucci non farò parte del cast di questa nuova edizione. Faccio i mei più grandi auguri a tutti per questa nuova ed esplosiva edizione. Ci vediamo presto in un altra prima serata su un altra rete…Gio Ciacci”. Un messaggio che si conclude con un velo di mistero. Nessuno infatti sa se la rete citata da Giò sarà ancora Rai, oppure ci sarà un trasferimento a Mediaset. Insomma non ci resta che attendere nuovi indizi dunque.