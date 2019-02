Belen Rodriguez litiga coi fotografi, dopo uno schiaffetto rischia di cadere e farsi male davanti alla folla.

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. La sua straordinaria bellezza l’ha resa una delle donne del mondo dello spettacolo più amate degli ultimi anni. Nelle ultime settimane è nuovamente al centro del gossip per un suo presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito e padre del figlio Santiago, Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati in compagnia mentre si scambiavano eloquenti segni d’affetto tra cui anche un bacio. Oggi la bella Belen è stata nuovamente pizzicata dall’occhio attento delle fotocamere dei paparazzi, ma questa volta il bel De Martino non c’entra nulla. Mentre passeggiava la showgirl argentina conquista l’attenzione di tutti per alcuni specifici motivi. Prima litiga con un fotografo, poi distratta inciampa e rischia di cadere ed infine incrocia l’influencer Chiara Ferragni e la saluta baciandola.

Belen Rodriguez litiga con i fotografi e poi rischia di farsi male

A riportare il tutto è il sito Tabloit.it che mostra una Belen piuttosto stizzita quando mentre passeggia, all’uscita dalla sfilata di Alberta Ferretti, un fotografo a pochi passi da lei gli scatta delle foto dal basso. L’argentina non apprezza questa inquadratura e dà un buffetto al paparazzo rivolgendogli queste parole: “Si dal basso vengono bellissime le foto”. Mentre pronuncia queste parole però si distrae e rischia di farsi male inciampando. Poco dopo la Rodriguez, sempre accerchiata dalla folla di paparazzi, incrocia l’imprenditrice digitale e moglie del rapper Fedez, Chiara Ferragni. Le due si scambiano un sorriso e si salutano con un bacio. Non finisce qui però. Proseguendo il suo ‘cammino’, ripreso dalle telecamere di Tabloit, la bella Belen riprende a discutere con i paparazzi. Secondo l’argentina i flash delle macchine fotografiche la accecherebbero e la farebbero cadere. Bisogna sottolineare però che, nonostante ciò, Belen appare sempre molto sorridente e per niente nervosa nei confronti dei fotografi.