Bimbo di sei mesi trovato morto in casa a Comiso in provincia di Ragusa dove abitava con la mamma ed il suo compagno.

Un bambino di appena sei mesi è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Comiso in provincia di Ragusa. Il piccolo abitava insieme alla madre ed al compagno della donna. La vittima è stata trovata morta martedì sera. Subito la Procura ha disposto l’autopsia sul corpicino. Questo incarico è stato affidato ad un esperto del settore, ovvero il professor Giulio Di Mizio dell’Università ‘Magna Grecia’ di Catanzaro. Dopo la constatazione del decesso del piccolo, è stata eseguita una tac sul suo corpo al Policlinico di Catania ed è stata riscontrata una frattura al braccio. Attualmente non si può affermare con certezza se questa frattura sia avvenuta prima o dopo il decesso. Per ora sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine sia la madre del piccolo che il compagno. Lei è una donna rumena, lui un uomo tunisino. Mentre il padre del bimbo, anche lui tunisino, attualmente sarebbe in carcere.

Bimbo di sei mesi morto in casa: investigatori a lavoro per ricostruire la vicenda

La casa in cui è stato trovato morto il piccolo di appena sei mesi è stata posta sotto sequestro dalle Forze dell’Ordine. Subito dopo la tragica scoperta sono intervenuti, sul posto per le indagini, il personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e la polizia scientifica. Nell’abitazione è stata mandata anche una ambulanza, ma una volta arrivata a destinazione, per il piccolo non c’era già più nulla da fare. Ora gli investigatori sono all’opera per ricostruire la vicenda. A quanto pare, la madre del piccolo ha lanciato l’allarme soltanto alle 16, non verificando le condizioni di suo figlio dalle 4 del mattino, orario in cui lo aveva allattato e messo al letto. Dunque il lavoro degli investigatori sta nel ricostruire ciò che è successo nelle 12 ore che sono intercorse tra l’ultima volta che il bimbo era vivo e quando è stato trovato senza vita. Attualmente la madre del bambino e il suo compagno non risultano indagati.