C’è posta per te, ecco gli ospiti di sabato 23 febbraio della trasmissione di Maria De Filippi

Sabato 23 febbraio andrà in onda una nuova puntata della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi che da anni appassiona il pubblico italiano. Storie commoventi si alternano a divertenti siparietti: il programma di Maria, con la sua famosa “busta da aprire” è ormai da anni una garanzia per Mediaset. Ma oltre alla straordinaria bravura di Queen Mary, il merito è anche degli ospiti che arricchiscono ogni puntata. Scopriamo insieme quali sono gli ospiti del prossimo appuntamento!

C’è posta per te, gli ospiti in studio sabato 23 febbraio

Tra gli ospiti che vedremo il prossimo sabato nello studio di C’è posta per te c’è proprio una pupilla della De Filippi, l’ex allieva e vincitrice di Amici, ormai cantante affermata, Emma Marrone. La bella pugliese sarà sicuramente oggetto di una sorpresa, come spesso accade all’interno della trasmissione. Un amico/a, familiare o partner regala al proprio caro la possibilità di conoscere un suo beniamino, preparandogli una magica sorpresa. Sorpresa di cui sabato scorso è stata protagonista un’altra vecchia conoscenza di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso. La cantante pugliese è stata il regalo, da parte di sua madre, per una giovane ragazza che aveva perso il fratello. Non è la prima volta che le due ex allieve della scuola più famosa della Tv partecipano a C’è posta per te. E in ogni occasione hanno sempre dimostrato grande commozione e un gran cuore.

Oltre ad Emma Marrone, ci sarà anche un importante ospite internazionale: si tratta dell’attore americano Owen Wilson. Insomma, puntata da non perdere. Appuntamento a sabato sera su Canale 5!