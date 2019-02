Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, condannato dalla Corte di Cassazione a 5 anni e 10 mesi. Scopriamo meglio chi è.

Roberto Formigoni nasce il 30 marzo del 1947 a Lecco. Dopo aver frequentato nella sua città natale il Liceo Classico Manzoni, si iscrive all’Università Cattolica di Milano, dove nel 1971 si laurea in Filosofia. Successivamente ha compiuto studi di economia alla Sorbona e ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecnologie della Comunicazione.

Chi è Roberto Formigoni: lavoro

Formigoni si dedica fin da giovane all’attività politica all’interno della Democrazia Cristiana e nel 1975 fonda il Movimento Popolare, di cui rimane presidente al 1987. L’anno successivo invece, fonderà il settimanale cattolico “Il Sabato”. Nelle elezioni politiche degli stessi anni viene eletto come Deputato ed entra a far parte della Commissione Affari Esteri. Viene rieletto una seconda volta Deputato nelle elezioni politiche del 1992 e del 1994 mentre nel biennio 1993-1994 Formigoni veste la figura di Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente nel Governo Ciampi, nel periodo successivo a Tangentopoli. Nell 1995 viene eletto presidente della Regione Lombardia, incarico che ha ricoperto ininterrottamente fino al 2013. Proprio quell’anno l’inchiesta di Mani Pulite ha comportato lo scioglimento del Movimento Popolare, che faceva riferimento alla Democrazia Cristiana. In questo movimento, accanto a Don Giussani, Formigoni aveva cominciato il suo impegno politico, ispirandosi agli ideali di Comunione e liberazione.

Chi è Roberto Formigoni: vita privata

Formigoni è stato indagato diverse volte per corruzione e per la prima volta, nel dicembre del 2016 viene riconosciuto colpevole in primo grado per scandali all’interno della sanità regionale. Successivamente, sempre in merito alla questione scandalo sanità, nel 2018 è stato condannato in appello a 7 anni e 6 mesi di reclusione che sono stati poi ridotti a 5 anni e 6 mesi dalla Corte di Cassazione. Secondo gli inquirenti Formigoni avrebbe favorito la Fondazione Maugeri di Pavia e l’ospedale San Raffaele di Milano attraverso delibere che avrebbero assicurato alle due strutture rimborsi non dovuti quantificati in circa 200 milioni di euro.

