La Cipriani si spoglia in diretta a Pomeriggio 5, pubblico incredulo davanti al suo balletto sexy.

Come sempre quando si tratta di Francesca Cipriani non mancano le sorprese. Dopo aver letteralmente mandato in ospedale il Divino Otelma, spingendolo durante una prova all’Isola dei famosi, la Cipriani ne ha combinata un’altra delle sue. Ospite della D’Urso nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, la prorompente showgirl ha lasciato tutti senza fiato per via del curioso outfit sfoggiato oggi nel salotto più famoso di Canale 5. La Cipriani indossava infatti soltanto un body nero in pelle, ricoperto di borchie, abbinato a delle sobrissime calze a rete e scarpe dal tacco vertiginoso. “Mi hanno censurata, devi difendermi!” dice scherzosamente a Barbara. La ragazza infatti racconta di essere stata fermata dalle guardie di Mediaset poco prima dell’inizio della trasmissione, le quali le avrebbero impedito di entrare in studio e le avrebbero consegnato un pareo per coprirsi meglio. “Mi hanno detto che non potevo entrare a quest’ora così. Ma perché? Evviva la libertà!!”.

Francesca Cipriani si spoglia a Pomeriggio 5: “Viva la libertà!”

E al grido di “Viva la libertà“, la Cipriani ha continuato a mostrare fiera il suo outfit, alzandosi in piedi e improvvisando un balletto durante mette in bella vista il suo notevole lato B. “Viva la libertà, basta censure! E poi è primavera, svegliatevi bambini!”. Una scena esilarante che ha lasciato tutti increduli, compresa la D’Urso, che ha commentato così: “Ma perché sei venuta vestita così? Capisco che hai partecipato al’Isola e quindi sei in costume da bagno… però!”. E non è mancato il commento pungente dell’opinionista Roger Garth : “Hanno chiamato da Greenpeace dicendo che per colpa della Cipriani muoiono un sacco di balene!”. “Che cattivo che sei!”, replica la padrona di casa.

