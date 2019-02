Claudia Dionigi al sole: il costume è troppo stretto, Instagram in delirio

Claudia Dionigi, la foto in costume su Instagram manda i fan in delirio.

Claudia Dionigi è stata tra le protagoniste di questa stagione di Uomini e donne. Arrivata a Novembre 2018 per conquistare il cuore del tronista pugliese Lorenzo Riccardi, sin dalle prime puntate si è fatta notare per il suo carattere genuino e la sua schiettezza.

Claudia è molto sportiva e ha un grande amore per gli animali, infatti sul suo profilo Instagram, pubblica spesso foto con i suoi cani. La corteggiatrice adora anche viaggiare. Tra le sue foto ce ne sono molte che la ritraggono al mare e in montagna, a Zanzibar, a New York e in Messico

Il suo profilo Instagram conta circa 450 mila fan ed è spesso aggiornato con tantissime foto, alcune delle quali anche molto provocanti.

Claudia Dionigi, le foto pubblicate su instagram

Non è certo la prima foto di questo tipo che la bella romana ha condiviso. Claudia, infatti, nei suoi numerosi scatti mostra la sua passione per i tatuaggi. Ne ha alcuni sparsi per tutto il corpo: una ‘G’ con un due elefantini sull’avambraccio destro, sul quale è anche presente una scritta che recita “La danza, un minimo di spiegazione, un minimo di aneddoti, e un massimo di sensazioni”, una frase detta da Maurice Béjart, danzatore e coreografo francese. Inoltre sulla caviglia sinistra ha una palma mentre ha una croce sull’anulare della mano sinistra.

Secondo gli ultimi rumors viene data come la prescelta dal tronista Lorenzo Riccardi al quale avrebbe risposto di sì. La scelta di Lorenzo è già stata registrata e andrà in onda venerdì 22 febbraio in prima serata su Canale 5, in uno speciale di Uomini e donne. E secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembra sia stata proprio Claudia la scelta del tronista.

