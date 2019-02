Estrazione Million Day oggi 21 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Siamo al cospetto di una delle lotterie più fortunate, in termini di consensi, in senso assoluto in Italia, dal momento che sono milioni gli italiani che ogni giorno prendono parte a questo gioco ricco ed al contempo molto divertente. L’appuntamento è quotidiano ed è fissato sempre per le ore 19.00, quando viene effettuata l’estrazione dei cinque numeri vincenti. Noi, ovviamente, come ormai da tradizione vi proporremo la diretta di questa estrazione nella speranza di poter dare il nostro contributo, nel nostro piccolo, per farti portare a casa qualche bella vincita. Buon divertimento e, soprattutto, in bocca al lupo!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie lotterie che ogni singolo giorno si tengono in Italia, con un riferimento specifico del tutto inevitabile al Million Day, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 21 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 5-19-34-35-42

Estrazione Million Day oggi 21 febbraio | Come si gioca

Prendere parte a questo gioco è davvero molto, molto facile. Non dovrai fare altro, una volta recatoti in una ricevitoria, che scegliere i tuoi 5 numeri vincenti compresi tra 1 e 55 e poi iniziare ad incrociare le dita nella speranza di indovinare questa combinazione vincente. Ovviamente, poi, come al solito in questi casi, non si può di certo sottovalutare la componente fortuna.

Estrazione Million Day oggi 21 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, nel momento in cui ti approcci a questo gioco di anteporre sempre il divertimento all’ossessione di portare a casa il montepremi pari a 1 milione di euro che viene messo in palio. La ludopatia, infatti, è un problema sempre più esteso. Questa l’estrazione di ieri 20 febbraio.